В Гарварде нашли связь между развитием рака у женщин и окрашиванием волос

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Применение перманентной краски для волос может повысить риск развития онкологии у женщин. Окрашивание волос провоцирует развитие рака груди, яичников, кожи и других видов, установили учёные из Гарвардского университета.

В исследовании, которое продолжалось 36 лет, принимали участие 117 200 американок. Никто из них не имел проблем со здоровьем и регулярно окрашивал волосы. Специалисты обнаружили, что спустя какое-то время у некоторых женщин был диагностирован рак головного мозга, мочевого пузыря, иммунной системы и другие виды опасного недуга.

Женщины с тёмными волосами оказались подвержены риску развития лимфогранулематоза, а также опухолям яичников и груди. Оказалось, что чем чаще женщина красила волосы, тем больше у неё был риск заболеть раком. Учёные также отмечают, что в группу риска попадают обладательницы светлых волос. У них повышен риск получить базальноклеточный рак кожи. Исследование было опубликовано в журнале BMJ.

NEWS.ru писал, что после окрашивания волос у жительницы Великобритании распухла голова. У девушки возникла аллергия на химический парафенилендиамин (PPD), который является компонентом краски для волос.