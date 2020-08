В девонском вымирании обвинили вспышку сверхновой

https://static.news.ru/photo/3c6d0974-e2dc-11ea-8f59-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Вспышка сверхновой привела может быть ответственна за массовое вымирание 359 млн лет назад, в конце девонского периода.

Исследование учёных, опубликованное в Proceedings of the National Academy of Sciences утверждает, что массовое вымирание, из-за которого с лица Земли исчезли 75% видов морских животных и 97% позвоночных обитателей морей произошло из-за того, что планета лишилась озонового слоя, что в тот момент не могло произойти по «земным» причинам.

Мы предполагаем, что его (озоновый слой — NEWS.ru) уничтожила вспышка сверхновой, которая произошла на расстоянии в 65 световых лет от Земли, — рассказал один из авторов исследования, профессор Иллинойского университета в Урбане-Шампейне (США) Брайан Филдс.

Недавно британские учёные обнаружили, что во время девонского вымирания в атмосфере Земли резко уменьшилось содержание озона, в результате чего на поверхность нашей планеты стало попадать больше ультрафиолетового излучения Солнца. Филдс и его коллеги попытались узнать причину этого катаклизма, изучив все возможные сценарии того, как мог исчезнуть озоновый слой.

Отмечается, что Филдс с коллегами последовательно исключили «земные причины», таки как извержение вулканов, а также вспышки на солнце. Все это явления — кратковременные, тогда как для вымирания такого масштаба, как Девонское потребовалось бы воздействие на озоновый слой в течение сотен тысяч, а то и миллионов лет. Первая вспышка уничтожила бы озоновый слой, остальные не давали бы ему восстановиться. Отсутствие озонового слоя сделало жизнь на поверхности планеты невозможной из-за потоков солнечной радиации.

Расчеты Филдса и его коллег показывают, что для того, чтобы достичь такого эффекта, космический катаклизм должен был произойти на расстоянии от 60 до 70 световых лет от Земли. Это позволило бы земной жизни избежать полного и мгновенного вымирания, однако, тем не менее, многие виды животных и растений постепенно исчезли бы — как это и происходило во время перехода от девонского к каменноугольному периоду.

