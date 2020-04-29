Учёный заявил, что COVID-19 сделает людей сильнее, как чума и «испанка»

https://static.news.ru/photo/ac892528-8aec-11ea-8641-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joaquin Corchero/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пандемия коронавируса может сделать людей сильнее, как до этого делали чума и «испанка». Такое мнение выразил директор Института психологии РАН Дмитрий Ушаков.

Он напомнил, что на территории США и Европы выжившие после «испанки» и чумы люди жили дольше, а наиболее пострадавшие от эпидемий регионы впоследствии показывали впечатляющие темпы восстановления.

Ушаков привёл в пример последствия «чёрной смерти». Эпидемия чумы бушевала в Европе в XIV веке. Тогда, подчеркнул учёный, погибло примерно половина населения континента. Но те, кто выжил, стали сильнее, а в пострадавших регионах появились свои инновации, например, книгопечатание.

Таким образом, пандемия — это тоже некий вариант вызова, ответ на который может сделать нас сильнее, — приводит слова Ушакова ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, коронавирус мутировал, приобретя более агрессивные формы по скорости распространения, заявили учёные из Малайзии.

Специалисты Института медицинских исследований изучили образцы, которые были взяты у пациента, побывавшего в Шанхае в январе. COVID-19 был подтверждён у пациента только 29 февраля, однако за это время он успел инфицировать более 120 человек.