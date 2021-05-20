Учёный рассказал, почему исчезают пчёлы

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Энтомолог, сотрудник Сколтеха Илья Гомыранов в беседе с РИА Новости рассказал, что паразиты могут быть одной из главных причин сокращения численности пчёл в мире.

Учёный отметил , что пчёлы могут также исчезать из-за использования людьми пестицидов и разрушения естественной среды обитания. Паразитов считают основным фактором уменьшения популяции медоносных насекомых эксперты из США.

Пчеловоды в США отмечают, что основным фактором, ведущим к синдрому разрушения пчелиной семьи, являются клещи рода Varroa и вирус деформации крыла, — объяснил Гомыранов.

Энтомолог сообщил, что в 2020 году специалисты Техасского университета предложили новый метод борьбы с клещами-паразитами. Он предусматривает заселение в кишечник медоносных пчёл генно-модифицированных штаммов бактерии Snodgressalia alvi. Этот микроорганизм может активировать естественный механизм защиты — РНК-интерференцию — и усилить иммунный ответ по отношению к клещам.

Гомыранов напомнил, что ещё одной частой причиной гибели пчёл является нозематоз — патология, вызываемая микроспоридиями Nosema. Заражённых этим недугом пчёл убивают здоровые насекомые.

Гораздо больший вред может оказать не сам паразит, а феромон тревоги, выделяемый больными насекомыми, — заключил энтомолог.

20 мая в мире отмечался Международный день пчёл. Эти насекомые до сих пор являются источником новых научных открытий. Так, учёные из Нидерландов обнаружили у пчёл способность выявлять коронавирус в крови человека.