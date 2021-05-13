Учёный предсказал мировую катастрофу из-за Китая

https://static.news.ru/photo/235f54a2-b3f9-11eb-93a1-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Человечество ждёт катастрофа, если Китай не ограничит выбросы парниковых газов в атмосферу согласно Парижскому соглашению по климату. Об этом рассказал стратегический советник американского Института прогрессивной политики Пол Бледсо, предсказавший это событие, передаёт The Hill.

По его словам, отказ Китая следовать соглашению ставит под угрозу усилия Соединённых Штатов и Европы по сокращению выбросов.

Китай рискует подорвать огромный прогресс в области изменения климата, достигнутый другими крупными странами мира, — подчеркнул он.

Учёный отметил, что согласно последнему исследованию Rhodium Group, общее количество выбросов в Китае превысило сумму аналогичных показателей всех развитых стран. Если подобная тенденция сохранится, то к 2050 году человечеству не удастся добиться углеродной нейтральности, что приведёт к катастрофическим изменениям.

При этом за 2020 год в Китае построили больше угольных электростанций, чем во всех остальных странах. Кроме того, власти страны планируют возвести ещё 300 подобных сооружений. В результате в 2020 году на КНР пришлось 27% мировых выбросов углеродов — в 2,5 раза больше, чем у США, которые занимают второе место по этому показателю.

В апреле США и Китай приняли совместное заявление по климату. Стороны решили, что будут действовать в рамках Парижского соглашения, сообщили в Госдепе. Документ, в котором описаны способы борьбы Вашингтона и Пекина с изменением климата, был согласован по итогам встречи в Шанхае спецпосланника американского президента по климату Джона Керри с китайским коллегой Се Чжэньхуа.

Парижское соглашение по климату стало первым крупным международным соглашением по вопросам борьбы с климатическими изменениями в мире. Подписанное в 2015 году, оно объединило усилия 190 стран мира в борьбе за предотвращение климатических аномалий. Президент США Дональд Трамп во время своего президентства объявил о выходе Вашингтона из соглашения. Соединённые Штаты сообщили о возвращении в соглашение в первый день Джо Байдена на посту президента страны — 20 января. Вашингтон вышел из договора при администрации экс-президента Дональда Трампа.

С 19 февраля США официально вновь стали членом Парижского соглашения — спустя 30 суток после подписания документа. Теперь, как пообещали в Госдепе, представители Вашингтона будут активно поднимать климатические вопросы на всех двусторонних и многосторонних встречах и форумах.