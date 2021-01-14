Учёный назвал два редких симптома COVID-19

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Один из создателей приложения Covid Symptom Study, британский эпидемиолог Тимоти Спектор, заявил, что коронавирусная инфекция может вызвать нетипичные симптомы, которые больной может не ассоциировать с заболеванием и игнорировать.

Как пишет Express, Спектор связал с COVID-19 развитие язв в полости рта и появление светлых пятен на языке. Учёный отметил, что эти симптомы сами по себе обычно не представляют опасности и быстро проходят. Однако в условиях пандемии человеку, обнаружившему у себя эти признаки, следует насторожиться и сдать тест на коронавирус.

Специалист добавил, что у 20% больных коронавирусной инфекцией нет классических симптомов (потеря обоняния, кашель, трудности с дыханием, высокая температура), но присутствуют редкие проявления, например, кожная сыпь.

Ранее американские учёные составили прогноз развития ситуации с коронавирусом на ближайшие 10 лет. Специалисты считают, что за десятилетие заболевание станет эндемическим и показатель заражаемости будет находиться на постоянном базовом уровне у популяции, передавал NEWS.ru. При этом COVID-19 может стать заболеванием раннего детства, когда организм человек впервые сталкивается с вирусом в возрасте от 3 до 5 лет. Учёные также не исключают, что пожилые люди тоже могут заболеть коронавирусом, но у них уже будет иммунная защита от его тяжёлого течения.