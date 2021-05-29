Учёные заявили о попытке Китая скрыть рукотворное происхождение COVID

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Представители группы британских и норвежских учёных по результатам совместного исследования заявили, что их китайские коллеги создали COVID в лаборатории в Ухани, а затем попытались скрыть рукотворное происхождение болезни с помощью реверсивных версий вируса. Daily Mail опубликовала материал на эту тему.

Анализируя образцы коронавируса в попытке разработать вакцину, учёные из Великобритании и Норвегии нашли в образцах уникальные следы, которые, по их словам, могли возникнуть только в результате лабораторных манипуляций. Специалисты также отметили, что у SARS-CoV-2 не удаётся выявить естественного предка.

Авторы исследования, британский профессор Ангус Далглейш и норвежский доктор Биргер Соренсен, утверждают, что у них были доказательства и ранее, но учёное сообщество проигнорировало их.

Издание The Wall Street Journal 23 мая опубликовало материал со ссылкой на американскую разведку, в котором сообщалось, что не менее трёх китайских учёных из Уханьского института вирусологии КНР тяжело заболели в ноябре 2019 года и это может якобы говорить в пользу версии об искусственном происхождении коронавируса.

Ранее австрийские СМИ снова напомнили о версии происхождения коронавирусной инфекции, согласно которой COVID-19 появился в китайской лаборатории. Об этом в своей статье для Der Standard написал Клаус Ташвер. Автор материала вспомнил о работах научного журналиста Николаса Уэйда, который ещё в 2014 году опубликовал ряд текстов о новом бактериальном оружии.