Учёные заявили о попытке Китая скрыть рукотворное происхождение COVID

Представители группы британских и норвежских учёных по результатам совместного исследования заявили, что их китайские коллеги создали COVID в лаборатории в Ухани, а затем попытались скрыть рукотворное происхождение болезни с помощью реверсивных версий вируса. Daily Mail опубликовала материал на эту тему.
Анализируя образцы коронавируса в попытке разработать вакцину, учёные из Великобритании и Норвегии
Авторы исследования, британский профессор Ангус Далглейш и норвежский доктор Биргер Соренсен, утверждают, что у них были доказательства и ранее, но учёное сообщество проигнорировало их.
Издание The Wall Street Journal 23 мая
Ранее австрийские СМИ снова напомнили о версии происхождения коронавирусной инфекции, согласно которой COVID-19 появился в китайской лаборатории. Об этом в своей статье для Der Standard написал Клаус Ташвер. Автор материала вспомнил о работах научного журналиста Николаса Уэйда, который ещё в 2014 году опубликовал ряд текстов о новом бактериальном оружии.