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Учёные узнали, как долго сохраняются антитела к коронавирусу

18:18, 01 ноября 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Исследователи в США выяснили, что у переболевших COVID-19 антитела сохраняются на протяжение нескольких месяцев.

Специалисты изучили показатели 30 082 пациентов, переболевших коронавирусом в лёгкой и умеренной формах. Стойкий иммунный ответ был обнаружен у всех участников исследований, пишет журнал Science.

После этого учёные исследовали 121 человека из этой группы. Они наблюдали за этими пациентами длительное время и выяснили, что титры нейтрализующих антител сохранялись в течение пяти месяцев в большинстве рассматриваемых случаев.

Как писал NEWS.ru, одна из пациенток, которой в Екатеринбурге поставили диагноз COVID-19, рассказала о нехарактерном для коронавируса симптоме.

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