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Учёные установили причину развития агрессивного рака кожи

16:46, 20 октября 2020
Фото: Unsplash

Учёные Лондонского университета королевы Марии в Великобритании выявили причину, из-за которой рак кожи может формировать вторичные опухоли, трансформируясь в агрессивную форму заболевания.

Результаты исследования представлены в журнале Nature Communications.

Как удалось выяснить, существует высокоинвазивная субпопуляция клеток меланомы, расположенных по краю первичной опухоли и называемых округло-амёбоидными клетками. Опухолевые клетки создают молекулу Wnt11, которая, в свою очередь, связывается со второй молекулой FZD7. Далее происходит активация белка DAAM1, который активирует белок Rho A — регулятор проникновения раковых клеток в здоровые ткани.

Также клетки меланомы могут распространяться по организму из-за участия в процессе сигнальных молекул. Меланома возникает из клеток кожи, которые вырабатывают пигмент и называются меланоцитами.

Ранее NEWS.ru писал, что российский онколог Михаил Мяснянкин назвал способ снизить риск развития рака желудочно-кишечного тракта.

Одним из главных факторов возникновения этого заболевания является неправильное питание: употребление фастфуда, приём пищи «на бегу», а также несоблюдение баланса белков, жиров, углеводов и витаминов, объяснил врач.

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