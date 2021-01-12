Учёные связали появление анорексии с составом микрофлоры кишечника

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Научное исследование выявило, что вероятность развития анорексии зависит не только от особенностей психики человека, но и от физиологического фактора — состава микрофлоры кишечника.

Анорексия — расстройство пищевого поведения, при котором у человека отсутствует аппетит. По данным ВОЗ, эта патология и похожая на неё булимия чаще всего встречаются у женщин. Ранее считалось, что расстройства пищевого поведения обусловлены исключительно психологическими причинами. В последнее время биологи и медики находят свидетельства того, что заболевание может вызываться физиологическими стимулами.

Учёные пересадили микрофлору от человека с анорексией в очищенный от бактерий кишечник мышей, рассказала одна из авторов исследования, биолог Оксфордского университета Ана Генчулеску. Эти грызуны стали медленнее набирать вес, проявляли тревожность и импульсивность. У мышей с микрофлорой, пересаженной от здоровых людей, изменений в поведении и пищевых привычках не наблюдалось. Эксперимент подробно описан в статье для журнала Frontiers of Psychiatry

Проанализировав опыт с мышами и промежуточные результаты десятков других научных работ, посвящённых влиянию кишечной микрофлоры на индекс массы тела и аппетит, Генчулеску и её коллеги пришли к выводу, что бактерии участвуют в развитии анорексии. Среди прочего, учёные заметили, что состав микрофлоры страдающих анорексией людей был в среднем менее разнообразным, чем у здоровых. Результаты исследования дают надежду на появление методов лечения анорексии с помощью пересадки микрофлоры.

Ранее британские учёные выявили, что анорексия может развиться как осложнение после перенесённой коронавирусной инфекции, передавал NEWS.ru.