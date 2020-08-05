Учёные создали препарат, разлагающий нефтепродукты в условиях холода

https://static.news.ru/photo/267d8516-d7d4-11ea-88a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники Высшей школы технологии и энергетики Санкт-Петербургского госуниверситета промышленных технологий и дизайна разработали препарат, разлагающий нефтепродукты в том числе при низких температурах, что позволит применять его для очистки загрязнённых воды и почвы на Севере и даже в Арктике. Учёные работали над минеральными удобрениями пролонгированного действия на основе фосфатных стёкол, в итоге их уникальные свойства позволили создать технологию получения пористых гранул, которые стали носителем биопрепарата, способного разлагать углеводороды.

Принцип действия биопрепарата заключается в следующем: на пористые стеклофосфатные гранулы иммобилизуются клетки микроорганизмов-нефтедеструкторов, которые разлагают углеводороды и очищают почву или воду от нефтяных загрязнений, — цитирует РИА Новости одного из авторов разработки, доцента Высшей школы технологии и энергетики СПбГУПТД Алексея Хлыновского.

По его словам, после разложения нефтепродуктов микроорганизмы отмирают и становятся звеном пищевой цепочки для микрофлоры почв и водоёмов. Штаммы бактерий-деструкторов уже зарегистрированы в коллекции микроорганизмов ВНИИ защиты растений.

В Минобрнауки уточнили, что количество клеток в единице объёма у новых форм выше в 10–15 раз по сравнению с уже известными на рынке препаратами, что позволяет сократить нормы расхода при его использовании. Биопрепарат петербургских учёных эффективно работает как в почве, так и в воде, его применение не требует предварительной подготовки и присутствия высококвалифицированного персонала.

Биопрепарат уже показал отличные результаты в условиях низких температур. Степень очистки водоёма, загрязнённого авиатопливом, в Архангельской области через 20 суток достигла 99,2%. Препарат также испытывали на базе предприятий «Сургутнефтегаза», Иркутской нефтяной компании и на станции очистки нефтесодержащих вод в Кронштадте. Под Санкт-Петербургом возраст нефтяного загрязнения почвы составлял более трёх лет. За год эксперимента содержание нефтепродуктов там сократилось на 90%.

Учёные СПбГУПТД создали также уникальный сорбент, предназначенный для ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на воде, в почве, очистных сооружениях, асфальте, бетоне и прочих твёрдых покрытиях. За полминуты препарат связывает углеводороды, что позволяет предотвращать экологические катастрофы в местах разлива нефтепродуктов.

Как писал NEWS.ru, загрязнения дизельным топливом в Норильске не смогут исчезнуть самостоятельно. Этому процессу помешают низкая температура в арктической зоне, многолетняя мерзлота и торфяные грунты, объяснила старший научный сотрудник географического факультета МГУ Татьяна Пузанова. Она отметила, что при солнечной и жаркой погоде загрязнители разлагаются очень хорошо. Однако при наличии мерзлоты они просто ползут по поверхности, из-за чего возникают очень сильные перетоки. По словам Пузановой, разложения не происходит из-за минимальной биологической активности. Есть ещё торфяные болота, где торф как губка впитывает в себя огромное количество загрязнителей. Пузанова подчеркнула, что от нефтяных болот можно избавиться с помощью выжигания топлива. Однако этот способ опять же приведёт к ущербу.