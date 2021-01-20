Учёные создали мощную антенну для сканеров МРТ

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Новый тип антенн для магнитно-резонансных томографов (МРТ) создали учёные. Они позволяют повышать их мощность без угрозы для здоровья пациента.

Подобные антенны могут получать очень детальные снимки внутренних органов в тех режимах работы, которые не доступны классическим катушкам индуктивности, сообщает пресс-служба Университета ИТМО со ссылкой на статью в журнале Nature Communications.

Отмечается, что МРТ работает благодаря ядерному магнитному резонансу. При этом тело человека облучается радиоволнами в присутствии мощного постоянного магнита. Это приводит к тому, что ядра водорода и других атомов начинают «вибрировать», излучая или поглощая волны определённой частоты, что позволяет изучать структуру тканей внутренних органов человека. Однако увеличивать мощность сигнала нельзя, поскольку это может навредить человеку.

Специалисты Университета ИТМО и их коллеги из Нидерландов и Германии предложили использовать принципиально новый тип антенн для выработки радиоволн. Она состоит из множества элементов. При этом каждый из которых вырабатывает небольшую порцию радиоволн. Все они вместе дают излучение по своей мощи равная классической антенне.

Как показали опыты с прототипом подобной антенны и муляжом человеческого тела, она позволяет значительно снизить нагрев магнитно-резонансного томографа и при этом повысить мощность прибора без последствий для здоровья пациентов.

Как писал NEWS.ru, учёные из Национального исследовательского университета ИТМО при поддержке британских коллег разработали робота-лаборанта, который сможет автоматизировать процесс выращивания тканей из стволовых клеток. В конечном итоге это даст возможность продлить человеческую жизнь.

Уникальность стволовых клеток заключается в том, что с их помощью можно заменить любую повреждённую ткань. Каждый человек состоит более чем из 30 трлн различных клеток. Но каждая из них происходит от плюрипотентного типа клеток, которые способны образовывать множество других. Именно их и называют стволовыми.