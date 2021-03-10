Учёные России и США создали комплексную вакцину от гриппа А

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Российские и американские учёные разработали вакцину от различных подтипов гриппа А. Препарат позволит опередить мутации вируса, а также на его основе может быть создана универсальная вакцина.

По словам специалистов, основную проблему при разработке вакцин от гриппа представляет большая численность штаммов вируса и высокая скорость их развития.

Мы пошли на опережение, создав «универсальную» версию живого вируса и сделали из него вакцину, которая защищает от большого количества подтипов гриппа А, — цитирует ТАСС завотделом вирусологии в Институте экспериментальной медицины Ларису Руденко.

По её словам, с помощью нового препарата можно будет повысить эффективность вакцинопрофилактики.

Авторы исследования создали реассортантный штамм — вирус со смесью генетического материала от разных вирусов. Для этого они использовали живой вирус так называемого гонконгского гриппа, у которого дополнительно присутствовали четыре копии антигена M2e. Этот белок является универсальным среди всех вирусов гриппа А, содержание в вакцине большого числа его копий заставляет организм вырабатывать повышенное количество перекрестно-реагирующих антител.

Эффективность препарата учёные проверяли на мышах. Привитые грызуны легче переносили заболевание, выживаемость составила 100%, тогда как при вакцинации обычным живым вирусом имели место летальные случаи среди подопытных животных.

Ранее NEWS.ru писал, что, по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в России от гриппа привито 60% населения. Она также отметила, что в настоящее время в стране выявляются лишь единичные случаи заболевания вирусом гриппа.