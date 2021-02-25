Попова заявила о единичных случаях гриппа в России

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В настоящее время в России выявляются лишь единичные случаи заболевания вирусом гриппа. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В пятницу, 26 февраля, Попова выступила в Российском историческом обществе на открытии выставки, посвящённой истории российского лидерства в области вирусологии. Она напомнила, что в России зарегистрированы уже три вакцины от коронавируса и этим невероятным результатом можно и нужно гордиться.

Она также сравнила ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в РФ и в мире. По её словам, Россия показывает гораздо лучший результат в прохождении эпидемического процесса, чем большинство стран мира.

Ранее телеведущий и главврач московской горбольницы № 71 Александр Мясников объяснил, почему грипп для человечества может оказаться гораздо опаснее, чем коронавирус. По его мнению, грипп ещё потрясёт нашу планету, все учёные, вирусологи ждут мутаций — птичьего гриппа, свиного гриппа. И смертность будет в разы больше, чем от коронавируса, считает он.