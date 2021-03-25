Учёные разработали метод выявления COVID-19 по мазку с кожи

https://static.news.ru/photo/c8ed5b16-8d99-11eb-ab3f-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Titov/Global Look Press

Наличие коронавируса в человеческом организме в ближайшем будущем, вероятно, будут определять путём забора мазка с кожи пациента.

Команда учёных из университета Суррея разработала новый тест для выявления COVID-19 на основе мазка с кожи. В ходе предварительного исследования специалисты изучали биоматериал, в частности, образцы кожного сала, взятый у 67 человек. Учёные замеряли уровень липидов. Анализ полученных данных позволил выявить коронавирус у 30 человек, сообщает ФБА «Экономика сегодня».

Неинвазивное тестирование проводится намного проще и быстрее альтернативных методов. Лёгкость в транспортировке образцов кожного сала в случае необходимости дополнительных исследований является ещё одним плюсом нового метода.

Ранее зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что российские тест-системы и вакцины эффективны не только в отношении базового штамма коронавирусной инфекции, но работают и против так называемых британской и южноафриканской разновидностей, передавал NEWS.ru. Благодаря этому в России нет массового распространения этих и ряда других зарубежных штаммов COVID-19, отметила вице-премьер на заседании итоговой коллегии Роспотребнадзора.