Учёные рассказали об особенностях формирования антител к коронавирусу

Канадские учёные установили, что у многих пожилых людей, перенёсших COVID-19 в начале пандемии, до сих пор сохраняется иммунитет против «дельта»-варианта. При этом вакцинированные имеют более высокий уровень антител, чем переболевшие, а переболевшие и затем вакцинированные — ещё более высокий уровень. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

Учёные из Монреальского университета решили сравнить степень иммунной защиты у переболевших в лёгкой или бессимптомной форме, вакцинированных и тех, кто был вакцинирован после заболевания в лёгкой форме. Исследование началось в 2020 году, ещё до появления штаммов «бета», «гамма» и «дельта». Объектами исследования стали 32 взрослых пациента, у которых диагностировали COVID-19, но в госпитализации они не нуждались. Затем в течение года учёные наблюдали, как меняется их уровень антител по мере появления новых штаммов коронавируса. За это время некоторые пациенты прошли вакцинацию.

Результаты показали, что у тех, кто получил вакцину Pfizer BioNTech или AstraZeneca, уровень антител был значительно выше, чем у инфицированных людей, а из переболевших высокие титры антител дольше сохранялись у пожилых людей. Авторы также отметили, что у человека, перенёсшего COVID-19 в лёгкой форме, после вакцинации уровень антител удваивается, а вновь образовавшиеся антитела лучше предотвращают взаимодействие между белком вируса и рецепторами, через которые коронавирус проникает в клетки. В одном из случаев у переболевшего ранее 49-летнего мужчины после вакцинации появились антитела против варианта «дельта».

Это говорит о том, что вакцинация увеличивает защиту от «дельта»-варианта среди людей, ранее инфицированных нативным штаммом, — отмечает один из руководителей исследования, профессор химии Жан-Франсуа Массон.

Ранее учёные Института биоорганической химии им. Шемякина и Овчинникова (ИБХ) РАН и Центра компетенций Национальной технологической инициативы разработали тест на эффективность защиты организма от коронавируса после вакцинации или перенесённого заболевания, который измеряет активность антител. По словам экспертов, нейтрализующая активность антител более информативно показывает, насколько хорошо антитела защищают клетку от проникновения в неё вируса. А сами сведения об активности антител необходимы в первую очередь для понимания, стоит человеку вакцинироваться или нет.