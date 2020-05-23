Учёные рассказали, когда больной COVID-19 перестаёт быть заразным

https://static.news.ru/photo/a684a09a-9d01-11ea-aa6e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Пациенты с коронавирусом заразны 11 дней с появления симптомов. К такому выводу пришли учёные Национального центра инфекционных заболеваний Сингапура, а также кафедры вирусологии Академии медицинских наук республики.

Согласно их исследованиям, спустя 11 дней больные COVID-19 перестают быть заразными, несмотря на то, что их тест по-прежнему может показывать положительный результат.

Анализы идущих на поправку больных могут показывать наличие коронавируса, однако он уже не опасен, — отмечают специалисты.

В то же время эксперты не исключают, что заразными спустя такой срок могут оставаться некоторые категории пациентов, в частности онкобольные, проходящие курс химиотерапии или принимающие определённые иммунные препараты после трансплантации органов, передаёт ТАСС.

Ранее, как писал NEWS.ru, вирусологи из института региона Хайнсберг исследовали способность коронавируса SARS-CoV-2 выживать вне организма носителя и заявили, что передача инфекции по воздуху или через касания, вероятно, невозможна. Единственный способ заразиться — «вдохнуть капли», выделяющиеся при кашле, чихании или близком общении заражённого и реципиента.