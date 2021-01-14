Учёные предупредили человечество о новой глобальной катастрофе

https://static.news.ru/photo/e8a20a7e-5680-11eb-bb5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: SeaTops/http://imagebroker.com/Global Look Press

Земля может погрузиться в новый ледниковый период из-за процессов, связанных с таянием айсбергов в Антарктике. К такому выводу пришли британские учёные из Кардиффского университета.

По мнению исследователей, таяние айсбергов приведёт к тому, что пресная вода переместится в Атлантический океан. Это приведёт к переменам в циркуляции океана, которые грозят Земле новым похолоданием, передаёт РИА Новости.

Специалисты подчеркнули, что каждый ледниковый период за последние 1,6 миллиона лет имел тесную связь с таянием айсбергов и циркуляцией океана.

Ранее учёный-климатолог Владимир Семёнов рассказал, что зимы на территории России в ближайшие 5–10 лет станут значительно теплее. На протяжении последних 15 лет на европейской части России, по словам Семёнова, наблюдается отрицательная аномалия температуры.

Как писал NEWS.ru, изучение пластов окаменелостей в Австралии и Южной Африке показало, что исчезновение жизни на суше не совпадало с процессами, происходящими под водой. Они начались гораздо раньше. Сначала погибли 70% обитателей Земли, а позднее 95% обитателей океана. Учёные считают, что одной из причин вымирания стало истощение озонового слоя.