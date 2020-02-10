https://static.news.ru/photo/30b2ee18-4c0b-11ea-9671-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты из Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта и Кемеровского государственного университета нашли способ сделать обычные овощи намного полезнее.

Учёные предлагают для повышения уровня антиоксидантов в овощах обрабатывать их ультрафиолетом. Такой способ избавляет от применения химикатов и удобрений, а также не требует сложного оборудования, пишет «Профиль».

Исследование на помидорах показало, что ультрафиолетовое излучение повысило в них количество антиоксидантов, потребление которых в свою очередь уменьшает риск развития онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний, а также увеличивает продолжительность жизни.

Ранее медики рассказали о способе снижения риска сердечного приступа. Оказалось, для этого необходимо каждый раз во время завтрака добавлять к пище помидоры, писал NEWS.ru.