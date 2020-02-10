Специалисты из Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта и Кемеровского государственного университета нашли способ сделать обычные овощи намного полезнее.
Учёные предлагают для повышения уровня антиоксидантов в овощах обрабатывать их ультрафиолетом. Такой способ избавляет от применения химикатов и удобрений, а также не требует сложного оборудования,
Исследование на помидорах показало, что ультрафиолетовое излучение повысило в них количество антиоксидантов, потребление которых в свою очередь уменьшает риск развития онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний, а также увеличивает продолжительность жизни.
Ранее медики рассказали о способе снижения риска сердечного приступа. Оказалось, для этого необходимо каждый раз во время завтрака добавлять к пище помидоры, писал NEWS.ru.
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