https://static.news.ru/photo/7a22faca-3531-11ea-b707-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Медицинские специалисты рассказали о способе снижения риска сердечного приступа. Оказалось, для этого необходимо каждый раз во время завтрака добавлять к пище помидоры. Данная информация была обнародована в воскресенье, 12 января.

Дело в том, отмечают эксперты, что в томатах есть ликоний и калий. А эти питательные вещества оказывают большое влияние на здоровье сердца.

Приступ, как известно, происходит в случае, когда случается внезапная закупорка артерии. В указанной ситуации резко снижается приток крови к сердечной мышце. После этого часть жизненно важного органа начинает умирать.

Пища может либо помочь, либо затруднить это состояние, и, по мнению ведущих экспертов в области здравоохранения, добавление помидоров в свой ежедневный завтрак может помочь снизить риск сердечного приступа, — приводит слова специалистов Express.

Учёные добавили, что причиной приступа в основном является ишемическая болезнь сердца, о которой человек может даже не догадываться до удара.

Как ранее писал NEWS.ru, китайские учёные провели исследование, в ходе которого выяснили, что люди, регулярно пьющие зелёный чай, живут дольше.