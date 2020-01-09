Китайские учёные провели исследование, в ходе которого выяснили, что люди, регулярно пьющие зелёный чай, живут дольше.
Об этом сообщает журнал
Исследование показало, что те, кто регулярно употребляет чай, на 20% меньше подвержены риску возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. Риск возникновения смертельных заболеваний сердца у таких людей ниже на 22%, а риск смерти от всех причин — на 15%.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Немецкий федеральный институт оценки рисков объяснил, как на самом деле правильно заваривать чай. В первую очередь необходимо следовать инструкциям производителей: пометки есть на упаковке.
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