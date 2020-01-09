https://static.news.ru/photo/3454d2dc-32d6-11ea-8e3b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Китайские учёные провели исследование, в ходе которого выяснили, что люди, регулярно пьющие зелёный чай, живут дольше.

Об этом сообщает журнал European Journal of Preventive Cardiology . По его данным, исследование проводится с 1998 года. Его участниками стали 100 902 человека. Среднее время наблюдения за каждым из них составило 7,3 года. Половина участников пила зелёный чай менее трёх раз в неделю, остальные употребляли напиток не менее трёх раз в неделю.

Исследование показало, что те, кто регулярно употребляет чай, на 20% меньше подвержены риску возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. Риск возникновения смертельных заболеваний сердца у таких людей ниже на 22%, а риск смерти от всех причин — на 15%.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Немецкий федеральный институт оценки рисков объяснил, как на самом деле правильно заваривать чай. В первую очередь необходимо следовать инструкциям производителей: пометки есть на упаковке.