https://static.news.ru/photo/2c3e2eba-53c7-11ea-9b39-fa163e074e61_660.jpg Фото: diabetes/Global Look Press

Американские учёные-медики, пришли к выводу, что жёсткий контроль уровня сахара в крови может быть не самой лучшей стратегией терапии диабета 2-го типа.

Стандартная стратегия борьбы с этим заболеванием заключается в том, что пациентам сначала назначают малые дозы препаратов, стараясь снизить уровень глюкозы в крови в основном при помощи диеты и физических нагрузок. По мере развития болезни дозу увеличивают или назначают инсулин. Контрольным показателем лечения является уровень гликозилированного гемоглобина (HbA1С или А1С). В идеале он не должен превышать 7%.

Учёные из Клиники Майо в Рочестере (штат Миннесота) проанализировали данные 194 157 пациентов с диабетом 2-го типа. Оказалось, что самые высокие уровни A1C — в среднем 7,7%, были среди людей в возрасте от 18 до 44 лет, а самые низкие — в среднем 6,9% — у пожилых людей старше 75 лет.

Результаты их исследования опубликованы в журнале BMJ Open Diabetes Research & Care.

Ранее NEWS.ru писал о том, что медики из The Global Diabetes Community рассказали о признаках диабета, которые люди ошибочно принимают за симптомы менее грозных заболеваний. Первый из них — хроническая усталость, возникающая порой из-за дисбаланса глюкозы в крови и количества циркулирующего инсулина. Кроме того, врачи советуют обратить внимание на такие состояния, как сухость во рту, постоянная жажда, похудение без диет и спорта, плохое заживание ранок на теле, частые позывы к мочеиспусканию и зуд половых органов, а также размытое, нечёткое зрение.