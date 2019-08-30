https://static.news.ru/photo/135968b6-cc6c-11e9-bb78-fa163e074e61_660.jpg Фото: michael steiner/imageBROKER.com

Медики из The Global Diabetes Community рассказали о признаках диабета, которые люди ошибочно принимают за симптомы менее грозных заболеваний.

Первый из них — хроническая усталость, возникающая, порой из-за дисбаланса глюкозы в крови и количеством циркулирующего инсулина, пишет Daily Express .

Кроме того, врачи советуют обратить внимание на такие состояния, как сухость во рту, постоянная жажда, похудение без диет и спорта, плохое заживание ранок на теле, частые позывы на мочеиспускание и зуд половых органов, а также размытое, нечёткое зрение.

Как писал News.ru ранее, число российских пациентов, страдающих сахарным диабетом, выросло за пять лет на 23%. Данные Минздрава свидетельствуют о том, что по итогам 2018 года в России на учёте с диагнозом «сахарный диабет» стояли 4,8 миллиона человек против 3,9 миллиона в 2013 году.