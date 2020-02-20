Конспирологические теории о неестественном происхождении коронавируса нового типа опасны для глобального сотрудничества в борьбе с распространением вируса. Данное заявление сделали медицинские специалисты из Германии, США, Нидерландов и не только.
Учёные с осуждением относятся к распространению подобных слухов. По мнению экспертов, конспирологические теории распространяют страх и предубеждения.
Эти слухи распространяют страх, слухи и предубеждения, которые угрожают нашему глобальному сотрудничеству в борьбе с распространением вируса. Коронавирус, как стало известно в результате анализа генома возбудителя пневмонии, произошёл в условиях живой природы, как и многие другие новые патогены, — приводит слова учёных The Lancet.
В настоящее время по всему миру коронавирусом заразились более 75 тысяч человек. По данным ВОЗ, за последние сутки инфекцию диагностировали у 1872 человек. Всего жертвами болезни стали более 2 тыс. пациентов, трое из них — за пределами Китая.
Как ранее писал NEWS.ru, в Южной Корее зарегистрирована первая смерть, вызванная коронавирусом.