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Американский Университет Дьюка задался целью выяснить, какие каски лучше всего защищают от контузии. Учёные провели исследование трёх видов касок, которые использовались во время Первой мировой войны, и одного современного защитного шлема.

Для тестирования касок была создана установка по имитации объёмного взрыва. Она состояла из трубы диаметром 30,5 сантиметра и длиной 3,35 метра. В качестве имитации взрывной волны использовался гелий. Установка воздействовала...