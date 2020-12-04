Учёные опровергли распространённый миф о COVID-19

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Группа исследователей выяснила, какое популярное мнение о коронавирусе на самом деле не соответствует действительности.

Они проверили данные 11 330 взрослых пациентов с COVID-19 в 405 больницах 30 стран и методы их лечения, в том числе применение противовирусных препаратов — ремдесивира, гидроксихлорохина, лопинавира и интерферона бета-1а. в общей сложности было зафиксировано 1253 летальных исходов, за 28 дней смертность составила 11,8%.

В итоге учёные установили, что по сравнению с контрольными группами коэффициент смертности при приёме ремдесивира составил 0,95, гидроксихлорохина — 1,19, лопановира — 1,00, интерферона — 1,16. Результаты исследования указывают на то, что применение этих лекарств практически не повлияли на тяжесть заболевания.

Специалисты считают, что полученные данные опровергают миф о том, что приём противовирусных средств способен помочь снизить смертность, начало искусственной вентиляции лёгких или продолжительность госпитализации, передаёт New England Journal of Medicine.

Ранее NEWS.ru писал, что специалисты из Университета штата Джорджия выяснили, какой препарат способен эффективно подавлять передачу COVID-19.