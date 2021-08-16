Учёные обнаружили споры самых древних наземных растений

Австралийские учёные нашли споры самых древних наземных растений. Возраст находки специалисты оценивают в 480 млн лет, сообщает «МИР 24».

Древние зачатки растений были обнаружены в горных породах в Западной Австралии. Они сохранились вперемешку со спорами пресноводных водорослей. Анализ показал, что найденные споры являются промежуточным вариантом между примитивными кембрийскими формами и более развитыми ордовикскими и силурийскими.

Ранние растения не имели корневой системы и древесины, поэтому они плохо сохранились в качестве ископаемых. Однако их споры оказались более устойчивы к неблагоприятной среде благодаря прочным стенкам.

Как считают эксперты, первые растения на суше появились 515 млн лет назад, в кембрийский период. При этом самые ранние найденные окаменелости стеблей растений относятся к силурийскому периоду (430 млн лет назад). По их мнению, теперь благодаря обнаруженным спорам многие неопознанные ископаемые, которых раньше считали грибами, на самом деле могут оказаться растениями.

Ранее американские палеонтологи нашли останки древнего динозавроподобного существа ранее неизвестного науке вида. По данным учёных, животное, жившее 308 млн лет назад, имело очень миниатюрный размер и, вероятнее всего, было предком рептилий.