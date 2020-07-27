Учёные МЧС предупредили о надвигающейся мощной магнитной буре

https://static.news.ru/photo/2b213326-d052-11ea-a846-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stuart Walker/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Мощная и опасная магнитная буря ожидается на Земле во вторник, 28 июля, и в среду, 29 июля. Она способна нарушить работу электроники, каналов связи и телекоммуникации.

О приближении бури предупреждает ВНИИ ГОЧС МЧС России.

По данным Физического института имени П. Н. Лебедева РАН, в период с 28 по 29 июля на Земле следует ожидать возникновения достаточно опасной магнитной бури, — приводит цитату из сообщения института ТАСС.

Учёные МЧС просят принять информацию к сведению при проведении выездных мероприятий — развёртывании узлов и станций связи.

Ранее NEWS.ru сообщал, что вторая по силе за 2019 год магнитная буря фиксировалась в сентябре по всей Земле. Как сообщили учёные лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук, она началась на день раньше, а амплитуда колебаний оказалась значительно выше, чем ожидалось.