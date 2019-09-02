https://static.news.ru/photo/41d5cc34-cd70-11e9-b722-fa163e074e61_660.jpg Фото: nasa.gov

Вторая по силе за этот год магнитная буря фиксируется в настоящее время по всей Земле. Как сообщили учёные лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук, она началась на день раньше, а амплитуда колебаний оказалось значительно выше, чем ожидалось.

Довольно заметное усиление геомагнитной активности регистрируется в настоящее время одновременно почти всеми станциями слежения на нашей планете, — говорится на сайте лаборатории.

Специалисты ожидали усиления колебаний магнитного поля 1 сентября, но уже 31 августа их амплитуда достигла уровня Kp=6, что соответствует двум баллам по пятибалльной шкале магнитных бурь. Во второй половине 2 сентября буря должна пойти на спад и к 3 сентября геомагнитная обстановка обещает полностью стабилизироваться.

Сильнейшая в этом году магнитная буря была зарегистрирована в мае, тогда она достигла трёх баллов.

Как писал News.ru, сердечно-сосудистый хирург и кардиолог Сергей Хорошёв рассказал, как минимизировать опасность от магнитной бури. Врач порекомендовал выпивать минимум два литра жидкости в день и съедать пару бананов. Эксперт заявил, что во время магнитных бурь в мире резко возрастает количество инфарктов миокарда, инсультов и микроинсультов. Наибольшая опасность, по мнению врача, в такие дни представляется для пожилых людей. Также в категории риска, по его мнению, находятся те, кто страдает мигренями.