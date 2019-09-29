https://static.news.ru/photo/39c07504-e336-11e9-967e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jakob Ratz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российские учёные первыми в мире разработали технологию создания качественно новых сверхтвёрдых материалов. Они нашли способ при давлении в 400 тысяч раз выше атмосферного модифицировать материал, который в итоге сохранит свои свойства и при земных условиях.

Отличием сверхтвёрдого материала от природного алмаза является его способность проводить электрический ток, сообщает газета « Известия ».

По словам научного руководителя лаборатории «Моделирование и разработка новых материалов» НИТУ «МИСиС» профессора Игоря Абрикосова, такой уникальный минерал, как алмаз, раньше делала только природа.

Для своих опытов специалисты выбрали рений — дорогой и редкий металл. Крохотный кусочек рения помещали между алмазными наковальнями, подавая азот в камеру с этим устройством. Наковальни сжимали, а рений нагревали лазером до температур около 1700 градусов. В результате получилась особая структура — пернитрид рения.

Ранее News.ru сообщал, что компания «Газпромнефть-НТЦ», входящая в «Газпром нефть», хочет провести научно-технические исследования технологии синтеза алмазов из газа. Организация разместила соответствующий тендер на своём сайте. Помимо алмазов, из газа хотят делать наполнители для строительных материалов, плиты из волокна, полимеры и облицовку.