Учёные доказали пользу ежедневного употребления молочных продуктов

https://static.news.ru/photo/03a8e096-99ed-11ea-9aac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Масштабное международное исследование показало, что употребление двух порций молочных продуктов в день снижает риск развития диабета, гипертонии и метаболического синдрома.

Об исследовании пишет журнал BMJ Open Diabetes Research and Care. Международная группа учёных в течение девяти лет наблюдала за более чем 147 тысячами человек из 21 страны, включая как развитые государства, так и развивающиеся. Пищевые привычки участников исследования оценивались с помощью опросников. Была также собрана информация о личной истории болезни каждого участника, использовании лекарств и вредных привычках.

Результаты показали, что употребление двух порций жирных молочных продуктов в день снижает риск развития гипертонии и диабета на 11% и 12% соответственно. Добавление в рацион ещё одной порции добавляет к этим показателям по 1%. Одной порцией учёные считали 240 миллилитров молока, около 20 грамм сыра, упаковку натурального йогурта или полчашки творога. Эффект от обезжиренных продуктов был значительно менее выражен.

Около трети участников исследования имели метаболический синдром — сочетание повышенного артериального давления, низкого уровня полезного холестерина, высокого содержания в крови жиров и глюкозы. Употребление молочных продуктов в этой группе снизило риск дальнейшего развития метаболического синдрома на 24%.

Учёные отмечают, что их исследование является обсервационным и не имело цели установить причины влияния молока на риск развития болезней.

Ранее NEWS.ru писал об исследовании, которое установило, что грудное вскармливание ребёнка снижает риск развития диабета у матери.