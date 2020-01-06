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Сотрудники Мичиганского университета и исследовательского центра при госпитале Массачусетса пришли к выводу, что на развитие ожирения больше влияет образ жизни человека, чем генетическая предрасположенность. Их работа опубликовано в JAMA Cardiology.

Учёные проанализировали данные 2,5 тысячи американцев, которые в течение 25 лет участвовали в исследовании о причинах возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Специалисты следили за изменением индекса массы тела, а также использовали математические модели, позволяющие дать оценку риска развития ожирения для каждого участника на основе их ДНК.

В результате ученые выяснили, что факторы окружающей среды (в том числе социальные) определяют риск появления ожирения на 80 %, а генетика — только на 13,6 %. По словам авторов работы, исключение составляют люди с редкими наследственными причинами болезни.

Уровень ожирения в США сейчас выше, чем когда-либо. На данный момент треть американцев всех возрастов имеет проблемы с избыточным весом. В 2012 году ни в одной части страны уровень страдающих ожирением не превышал 35%. В 2018 году уже девять штатов преодолели этот порог. При этом за последние шесть лет ещё 33 штата сильно превысили показатели по ожирению. Причина, как считают медики, в том, что американцы неумеренны в употреблении сладостей, газировки и энергетических напитков.

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