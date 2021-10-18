Учёные обнаружили микронутриенты для лечения постковидного синдрома

По мере роста числа пациентов, выздоравливающих от COVID-19, крайне важно понимать, как проходит их реабилитация и какие проблемы со здоровьем её сопровождают. Коронавирус признан полиорганным заболеванием с широким спектром проявлений. Подобно поствирусным синдромам, описанным у пациентов после других вирулентных эпидемий коронавирусов, появляется всё больше сообщений о стойких и длительных эффектах после острого COVID-19.

Учёные назвали совокупность постострых проявлений коронавирусной инфекции постковидным синдромом (ПКС). Не так давно ПКС получил официальный статус болезни и появился в новой редакции международной классификации болезней. По данным международных исследований, постковидный синдром встречается у 10–20% пациентов, перенёсших инфекцию.

Одно из первых исследований, посвящённых постковиду, было опубликовано в авторитетном медицинском журнале Jama в августе 2020 года. Оно показало, что почти у 60 процентов пациентов после выздоровления на протяжении 12 недель сохраняется изматывающая слабость, у более чем половины — одышка, у трети — боль в суставах, костях и примерно у каждого пятого — кашель и потеря обоняния.

Механизм зарождения и развития постковидного синдрома до конца не изучен. Имеется много патогенетических гипотез ПКС.

Одни учёные считают, что постковид вызван способностью вируса SARS-CoV-2 напрямую проникать в нервные клетки и вызывать нарушения в центральной нервной системе. Учёные из Стелленбосского университета в ЮАР заявили , что причиной постковидного синдрома может быть микротромбоз, вызванный переизбытком особых видов тромбообразующих белков.

Однако в настоящее время учёные не пришли к единой патогенетической теории коронавируса. Параллельно с этим научное сообщество пытается выработать единую методику выявления людей с высоким риском постострого COVID-19 и их скоординированной реабилитации в специализированных клиниках.

В периоде реабилитации после COVID-19 международные группы учёных рекомендуют применение комплексных добавок к пище, содержащих микронутриенты, в качестве рациональной дополнительной терапии. Особую актуальность проблема приобретает в холодный сезон, традиционно связанный с подавлением иммунной системы, в том числе обусловленным преддепрессивными состояниями психики.

Одним из витаминных комплексов, способных противостоять постковидному синдрому, учёные называют «Компливит». Препарат содержит широкий состав для укрепления иммунитета, помогает быстрее восстановиться после заболевания или перенести его в более лёгкой форме.

Никанор Вяземский

Содержащийся в составе «Компливита» цинк, по мнению исследователей, способен угнетать фермент РНК-полимеразу коронавирусов и таким образом подавлять их распространение в организме. Помимо этого, цинк способствует усвоению витамина А.

Экспертная группа Европейского агентства по безопасности продуктов питания (EFSA) выделила важнейшие витамины и минералы, которые необходимы для работы иммунной системы. К ним относятся шесть витаминов — D, С, А, В6, фолат и В12, а также четыре минерала — цинк, железо, медь и селен. Большинство из них содержится в «Компливите» в необходимой суточной норме.

Витамин А необходим для иммунной защиты организма, повышает барьерную функцию слизистых оболочек, увеличивает активность неспецифического иммунитета. Этот компонент «Компливита» защищает от гриппа, простуд, инфекций дыхательных путей, предупреждает возникновение инфекций пищеварительного тракта, ускоряет регенерацию кожи.

Витамин Е оказывает омолаживающее действие, замедляя старение клеток. При недостатке в организме витамина Е повышаются подверженность инфекционным заболеваниям, а также риск воспалительных процессов.

Витамин С — известный борец с инфекциями. Этот микроэлемент повышает сопротивляемость организма, поскольку уменьшает сосудистую проницаемость для болезнетворных микроорганизмов.

Витамин В1 участвует в углеводном обмене, а железо и медь способствуют антиоксидантной защите клеток.

В отличие от многих других поливитаминов, «Компливит» содержит не только витамины и минералы, но и активные компоненты — биофлавоноид (рутин) и липоевую кислоту, эффективность которых при борьбе с коронавирусом доказана научно. Липоевая кислота участвует в обмене жирных и аминокислот, способствует детоксикации организма и снижению активности цитокинов и свободных радикалов, предупреждает цитокиновый шторм. Рутин обладает антиоксидантными свойствами, предотвращает окисление аскорбиновой кислоты. Рутин и витамин С в комплексе «Компливита» принимаются совместно и поэтому усиливают противовирусную и противовоспалительную эффективность друг друга.

«Компливит» производится на фармацевтическом заводе «УфаВита» по современной технологии, которая обеспечивает совместимость всех компонентов без ущерба друг другу в одной таблетке, а также сохраняет всю пользу витаминов. Кстати, на этом же заводе в Уфе производится гордость российской медицинской науки — вакцина «Спутник V», признанная более чем в 100 странах мира. На заводе внедрена международная система контроля качества GMP, а многие компоненты и субстанции «Компливита» поступают из европейских стран.

Никанор Вяземский

«Компливит» — безопасный витаминный комплекс, который почти не имеет побочных действий по сравнению с другими известными препаратами этой категории. Ещё одно важное преимущество «Компливита» заключается в том, что этот витаминно-минеральный комплекс, в отличие от БАДов, зарегистрирован как лекарственное средство.

Учитывая глобальный масштаб пандемии, очевидно, что потребности в медицинской помощи для пациентов с последствиями COVID-19 в обозримом будущем будут продолжать расти. Решение этой задачи потребует использования существующих лекарственных средств и разработки новых препаратов. А также внедрения масштабируемых моделей здравоохранения для улучшения психического и физического здоровья переживших COVID-19 в долгосрочной перспективе.