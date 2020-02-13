https://static.news.ru/photo/76c722e0-4e61-11ea-8750-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrey Nechaev/2000:08:06/Global Look Press

Потепление климата и отступление вечной мерзлоты сделает четверть территории России пригодной для сельского хозяйства. Россияне смогут выращивать пшеницу, картофель и другие морозостойкие культуры на миллионах квадратных километров в Сибири и на Дальнем Востоке.

Климатологи под руководством Арно ван Сусбергена заявили, что глобальное потепление откроет для земледельцев около 15 миллионов квадратных километров земель в Сибири, Канаде, на Аляске, в горных регионах США, Азии и Африки. По прогнозу учёных, отступление вечной мерзлоты и ледников неизбежно, даже если страны исполнят Парижские соглашения по сокращению выбросов парниковых газов.

Эксплуатация новых земель может [ещё сильнее] сказаться на климате и экологии всей планеты. В их почвах запасено свыше 177 миллиардов тонн углерода, что сопоставимо с объёмом выбросов углекислого газа, который США могут выработать за сто лет, — отмечено в исследовании научного журнала PLOS ONE .

Новые сельскохозяйственные регионы, считают учёные, смогут обеспечить пищей растущее население планеты, но облик Земли изменится, а великие северные реки могут истощиться.

Как писал NEWS.ru, французские госслужащие начнут получать ежегодную доплату за использование велосипедов и каршеринга для поездок на работу, а президент и министры пересядут на электрокары и гибриды. Правительство страны решило стать примером в борьбе с изменением климата.