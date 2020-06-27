Солнечные нейтрино CNO-цикла «поймал» детектор в горах Италии

https://static.news.ru/photo/6a288c84-b894-11ea-a258-fa163e074e61_660.jpg Фото: indico.fnal.gov

Физикам удалось подтвердить обнаружение нейтрино, которые образуются внутри Солнца в ходе термоядерной реакция превращения водорода в гелий при участии углерода, азота и кислорода (CNO-цикл). Открытие стало возможным благодаря данным детектора Borexino, расположенного в горном массиве Гран Сассо в центре Апеннин.

Установка позволяет ежедневно регистрировать порядка ста событий, однако трудность заключается в том, что детектор улавливает нейтрино сразу от всех возможных процессов — вплоть до радиоактивных распадов в земных недрах. Чтобы в распределении событий по энергии выделить нейтрино CNO-цикла, необходимо привлекать теоретические модели и с большой точностью вычислять вклады фоновых реакций в суммарный поток частиц. Что и было успешно сделано, сообщили учёные на виртуальной конференции «Neutrino 2020»

Регистрация этих частиц является экспериментальным свидетельством протекания ядерных реакций этого типа в недрах звезд, а дальнейшие исследования позволят уточнить химический состав Солнца.

Ранее NEWS.ru сообщал, что физики обнаружили новый способ поиска элементарных частиц — нейтрино. Метод основан на создании радиоволнового эхо от ионизационного следа, возникающего при движении частицы в среде. Это поможет учёным в поиске нейтрино, который недоступен для других экспериментов в диапазоне энергий.