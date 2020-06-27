Солнечные нейтрино CNO-цикла «поймал» детектор в горах Италии

Физикам удалось подтвердить обнаружение нейтрино, которые образуются внутри Солнца в ходе термоядерной реакция превращения водорода в гелий при участии углерода, азота и кислорода (CNO-цикл). Открытие стало возможным благодаря данным детектора Borexino, расположенного в горном массиве Гран Сассо в центре Апеннин.
Установка позволяет ежедневно регистрировать порядка ста событий, однако трудность заключается в том, что детектор улавливает нейтрино сразу от всех возможных процессов — вплоть до радиоактивных распадов в земных недрах. Чтобы в распределении событий по энергии выделить нейтрино CNO-цикла, необходимо привлекать теоретические модели и с большой точностью вычислять вклады фоновых реакций в суммарный поток частиц. Что и было успешно сделано,
Регистрация этих частиц является экспериментальным свидетельством протекания ядерных реакций этого типа в недрах звезд, а дальнейшие исследования позволят уточнить химический состав Солнца.
Ранее NEWS.ru сообщал, что физики обнаружили новый способ поиска элементарных частиц — нейтрино. Метод основан на создании радиоволнового эхо от ионизационного следа, возникающего при движении частицы в среде. Это поможет учёным в поиске нейтрино, который недоступен для других экспериментов в диапазоне энергий.
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