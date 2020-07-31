Симуляция путешествия во времени опровергла «эффект бабочки»

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Никакого «эффекта бабочки», популярного у писателей-фантастов и теоретиков путешествий в прошлое, не существует. К такому выводу пришли американские физики из Национальной лаборатории в Лос-Аламосе. По их мнению, небольшое событие в прошлом, не окажет существенного влияния на настоящее. По крайней мере, в квантовом мире.

Исследователи уверены, что смогли аргументированно доказать свою теорию. Но поскольку машина времени — пока всё-таки удел фантастов, был проведён эксперимент на квантовом компьютере. С помощью моделирования специалисты отправили в прошлое и в будущее несколько кубитов — минимальных единиц квантовой информации.

Cbvekzwbz включала два гипотетических субъекта — Элис и Боб. Элис из настоящего отправляла кубит в прошлое, а выполняющий роль злоумышленника Боб взаимодействовал с «посылкой из будущего», внося в неё изменение, и отправлял обратно.

Однако «эффекта бабочки» не произошло: воздействие на кубит, связанное с большим числом переменных, не изменило систему в родном для него времени. Он вернулся относительно невредимым, что позволило Элис восстановить заложенную в него информацию.

Мы обнаружили, что наш мир выжил, а это значит, что в квантовой механике нет «эффекта бабочки», — заявил один авторов исследования физик-теоретик Николай Синицын.

Интересным фактом оказалось то, что чем глубже в «прошлое» отправлялся кубит, тем меньше с меньшими повреждениями он возвращался в «настоящее».

Теория о том, что любые изменения, которые путешественники во времени вносят в прошлом, влияют на будущее, очень популярна в классической фантастике. Считается, что такое вмешательство может повлечь цепную реакцию непредсказуемых изменений: настоящее может стать совершенно иным, а родители путешественника во времени — никогда не встретиться или не появиться на свет вовсе.

Во всевозможных вариациях эта идея нашла отражение в самых разных литературных произведениях и фильмах. Наиболее наглядно одним из первых её сформулировал Рэй Бредбери в рассказе «И грянул гром». Главный герой, случайно раздавив бабочку в чужом для себя времени, вернулся обратно в кардинально изменившийся мир. Отсюда и пошло название «эффект бабочки».

По словам Синицына, отныне понятие хаоса в квантовой механике и классической физике следует понимать по-разному. Однако утверждать, что «эффект бабочки» — не более чем красивая теория фантастов, пока преждевременно.

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