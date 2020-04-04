Штамм коронавируса России передали Австралия и Таиланд

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Российские учёные получили в феврале штамм коронавируса не из Китая, а от коллег из Австралии и Таиланда. Об этом сообщил генеральный директор государственного научного центра «Вектор» Ринат Максютов.

В первую очередь это была Австралия, и вторая страна — Таиланд. Данные вирусы позволили нам начать первые исследования на лабораторных животных, — сказал в эфире «России 1» Максютов.

Как писал NEWS.ru, новая тест-система на коронавирус создана в России. Инновационный метод диагностики позволяет не только выявлять заражённых пациентов, но и определять людей, у которых есть к нему иммунитет. Разработку научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением инфекции представил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

С помощью тест-системы медики смогут определять, есть ли в организме человека антитела к новому коронавирусу. Таким образом, можно будет выявлять в том числе и устойчивых к болезни медиков, которые смогут более свободно работать с пациентами.