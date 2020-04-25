Российские учёные доказали возможность жизни на Марсе

https://static.news.ru/photo/443e98e6-8771-11ea-84ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA/via Globallookpress.com

Российские учёные Института космических исследований РАН экспериментально доказали возможность жизни на Марсе. Они изучили способность микробов выжить на поверхности планеты, создав аналогичную среду.

Исследователи воздействовали на микроорганизмы радиацией в условиях низкой температуры и давления. Выяснилось, что большинство грибков и бактерий в такой среде выживают, сообщает РИА Новости.

Как сказано в материалах эксперимента, указанное воздействие «не привело к существенным повреждениям бактериального комплекса».

Также экспериментаторы изучили грунт из пустыни Мохаве, сходный по составу с марсианским, и выяснили, что в нём содержится высокая концентрация микроорганизмов, устойчивых к влиянию температур.

Ранее NEWS.ru сообщал, что запасов воды на Марсе хватит его будущим колонизаторам на достаточно длительное время. Об этом сообщил завлабораторией нейтронной и гамма-спектроскопии отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН Максим Литвак.