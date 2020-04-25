Российские учёные доказали возможность жизни на Марсе

Российские учёные Института космических исследований РАН экспериментально доказали возможность жизни на Марсе. Они изучили способность микробов выжить на поверхности планеты, создав аналогичную среду.
Исследователи воздействовали на микроорганизмы радиацией в условиях низкой температуры и давления. Выяснилось, что большинство грибков и бактерий в такой среде выживают,
Как сказано в материалах эксперимента, указанное воздействие «не привело к существенным повреждениям бактериального комплекса».
Также экспериментаторы изучили грунт из пустыни Мохаве, сходный по составу с марсианским, и выяснили, что в нём содержится высокая концентрация микроорганизмов, устойчивых к влиянию температур.
Ранее NEWS.ru сообщал, что запасов воды на Марсе хватит его будущим колонизаторам на достаточно длительное время. Об этом сообщил завлабораторией нейтронной и гамма-спектроскопии отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН Максим Литвак.
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