Раскрыта неожиданная опасность вируса папилломы для беременных

https://static.news.ru/photo/57b4fee0-c2a0-11eb-ab4f-96000091f725_660.jpg Фото: Jiri Hubatka/imageBROKER.com/Global Look Press

Учёные из Гетеборгского университета (Швеция) выяснили, что вирус папилломы человека (ВПЧ) может вызвать преждевременные роды у беременных женщин. Выводы специалистов приводит MedicalXpress.

Исследователи изучили данные о более чем миллионе новорождённых, появившихся на свет в период с 1999 по 2016 год. При этом 23 185 матерей проходили курс лечения от дисплазии шейки матки (патология, развивающаяся из-за ВПЧ), а 11 275 имели положительный результат теста на вирус непосредственно во время беременности или незадолго до неё. Из числа лечившихся женщин 9,1% родили преждевременно, в группе с положительным результатом теста ранние роды отмечены у 5,9%. В контрольной группе доля преждевременных родов не превышала 4,6%, таким образом, связь ВПЧ с полученными результатами оказалась доказанной.

Учёные призвали медиков внимательно относиться к забору образцов гинекологических клеток. По словам исследователей, результаты их работы ясно показывают, что молодые люди должны непременно участвовать в программе вакцинации против ВПЧ, который также может провоцировать развитие злокачественных опухолей.

Ранее британские нейрохирурги нашли в человеческом мозге скопления клеток, определяющих места, в которых опухоли могут превратиться в злокачественные.