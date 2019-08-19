https://static.news.ru/photo/fe4d7296-c289-11e9-b68d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Более 320 из 1781 диссертационных советов в 2018 году не достигли критериев, установленных дорожной картой.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства науки и высшего образования РФ. По её данным, главная претензия — к низкому числу опубликованных научных статей членами диссертационных советов. Списки советов, к работе которых у ведомства есть замечания, опубликованы на сайте Высшей аттестационной комиссии (ВАК).

Присутствие диссертационного совета в указанных списках не означает автоматическое приостановление или прекращение его деятельности, — отметили в Минобрнауки.

Санкции в отношении таких советов будут выбраны позднее. Решения о прекращении или приостановлении их деятельности будут основаны на рекомендациях ВАК, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал о том, что Минобрнауки разработало проект приказа, согласно которому ведущие мировые учёные должны будут три месяца лично присутствовать в российских исследовательских лабораториях.