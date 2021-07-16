Представитель «Вектора» назвал главное отличие коронавируса от ВИЧ

Руководитель филиала ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семёнов назвал главное отличие коронавируса от гепатита В или ВИЧ. Коронавирусы не могут вмешиваться или интегрироваться с геномом человека, так как у них нет для этого необходимых ресурсов, приводит слова эксперта РИА Новости.

Есть, действительно, вирусы, которые могут встраиваться в геном человека, например, из наиболее известных и из тех, с которыми учёные давно имеют дело, это вирус иммунодефицита человека, это вирус гепатита В, это различные онковирусы, — пояснил учёный.

В отличие от них представители коронавирусов — коронавириды располагают генами для кодирования белков. То есть, они не могут «разрезать» ДНК человека и встраиваться в хромосому, как вышеуказанные вирусы.

Ранее сообщалось, что коронавирус, в отличие от гриппа, является круглогодичной инфекцией, а не сезонной. COVID-19 хорошо распространяется и зимой, и летом, и осенью, чего нельзя сказать о гриппе.