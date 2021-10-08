Учёный предупредил о появлении древних вирусов из-за таяния вечной мерзлоты

Глобальное потепление может пробудить к жизни новые опасные вирусы. Из-за таяния вечной мерзлоты доисторические патогены могут вырваться на свободу. Такое мнение 9 октября на всероссийском фестивале науки NAUKA 0+ высказал лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг, передаёт ТАСС.

Мы можем ожидать появления новых вирусов, которые появятся в результате таяния льдов в Сибири и Канаде, то есть зоны вечной мерзлоты. Мы не знаем, какие вирусы «проснутся» в результате таяния льдов, — пояснил специалист.

Он также заявил, что международное сообщество должно объединить усилия в борьбе с глобальным потеплением. В частности, для решения этого вопроса странам стоит вводить принципы «климатической» экономики — к примеру, государства должны заплатить за производимые выбросы углерода в атмосферу.

Мы должны переходить на устойчивый рынок, носящий долгосрочный характер. Иначе само наше существование будет поставлено под угрозу, — заключил Рае Квон Чунг.

Ранее сообщалось, что глобальное потепление может привести к тому, что Земля превратится в непригодное для жизни человека место через 500 лет. К таким выводам пришли канадские и британские учёные.