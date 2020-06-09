Определен год основания крепости Пор-Бажын в Туве

https://static.news.ru/photo/7fce6a4c-aa5f-11ea-be6d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wikimedia

Сооружение уйгурской крепости Пор-Бажын на юге Тувы началось в 777 году нашей эры. Об этом сообщила пресс-служба МГУ им. М.В. Ломоносова.

Отмечается, что в этом учёным помогли годичные кольца древних деревьев и радиоизотопный анализ. Крепость исследовали ещё в середине прошлого века, но тогда невозможно было установить дату постройки, из-за того, что точность единичных радиоуглеродных дат обычно составляет около 50–100 лет, что для средневековой археологии слишком грубо.

После возобновления раскопок в 2008 году, профессор МГУ и Института географии РАН Андрей Панин и его коллеги обнаружили в глинобитном основании крепости очень хорошо сохранившиеся стволы лиственниц. Благодаря этому ученые смогли датировать постройку укрепления с точностью в десять лет.

Уточнить постройку до года удалось при помощи современных данных о древних вспышках на Солнце. Их следы сохраняются в годичных кольцах деревьев в виде отложений углерода-14 — радиоактивного изотопа, который образуется в атмосфере под действием космических частиц. Срезы стволов лиственницы были отправлены в лабораторию в Голландии, на анализ.

Так был установлен не только год, но и сезон начала строительства — лето 777 года, — цитирует ТАСС Панина.

Он также добавил, что, возможно, это была не крепость, а манихейский монастырь и его забросили вскоре после строительства из-за смены политического курса Уйгурского каганата.

Ранее NEWS.ru писал, что учёные обнаружили доказательства использования древними иудеями марихуаны в религиозных практиках. Археологи обнаружили хорошо сохранившиеся остатки конопли в древнем иудейском храме в пустыне Негев, возраст которого — около 2,7 тыс. лет.