Оксфордские учёные оценят эффективность «Ивермектина» от COVID-19

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В Оксфордском университете хотят провести крупномасштабное испытание противопаразитарного препарата «Ивермектин» как средства для лечения COVID-19.

Ранее препарат от кишечных паразитов назвали «чудо-средством» от коронавирусной инфекции. Считается, что «Ивермектин» способствовал значительному снижению смертности от коронавируса в развивающихся странах. Британские учёные решили проверить это утверждение, сообщает Times.

По данным издания, препарат будет испытан в рамках исследования Principle, направленного на поиск методов лечения COVID-19 в домашних условиях вскоре после появления симптомов. Врачи хотят найти доступное средство, которое действует на ранних стадиях и предотвращает тяжёлую форму заболевания.

Исследования в странах с низким уровнем дохода выявили эффективность препарата против коронавируса. Но насколько эти исследования были тщательными, предстоит проверить, считает профессор первичной медицинской помощи в Оксфордском университете Крис Батлер.

Отмечается, что исследование по заказу ВОЗ пришло к выводу, что воздействие препарата было «обнадёживающим».

Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус назвал итоги клинических испытаний в Великобритании препарата «Дексаметазон» для лечения коронавирусной инфекции научным прорывом.

Исследование проводилось в Оксфорде. Оно показало, что противовоспалительный препарат «Дексаметазон» снижает риск смерти пациентов с COVID-19, подключённых к аппаратам ИВЛ, на 35%, среди больных, получающих кислород, на 20%.

В Великобритании его можно приобрести почти за 5 фунтов стерлингов, это примерно 437 рублей.

Как писал NEWS.ru, правительство Соединённого Королевства 16 июня 2020 года одобрило препарат «Дексаметазон» для лечения больных с коронавирусной инфекцией. Власти делают всё возможное, чтобы лекарство стало доступно для всех учреждений Национальной службы здравоохранения.