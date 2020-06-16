В Великобритании одобрили применение первого в мире лекарства от COVID-19

Правительство Великобритании 16 июня одобрило противовоспалительный препарат «Дексаметазон» для лечения больных с коронавирусной инфекцией. Власти Соединённого Королевства утверждают, что это первое в мире лекарство непосредственно от COVID-19.
Сообщение британского Минздрава об одобрении препарата
Правительство делает всё возможное для того, чтобы лекарство было сейчас же доступно для всех учреждений Национальной службы здравоохранения и по всей Великобритании, — говорится в сообщении.
Препарат исследовался в Оксфорде. Согласно результатам тестов, он снижает риск смерти пациентов, подключённых к аппаратам ИВЛ, на 35%, находящихся на кислородном лечении — на 20%. В ходе исследования препарат принимали 2104 больных в течение 10 дней.
«Дексаметазон» — синтетический глюкокортикостероид, обладающий противовоспалительным и иммунодепрессивным действием наряду со способностью проникать в ЦНС. Впервые он был получен в 1957 году и с тех пор использовался для лечения целого ряда заболеваний.
Как передавал NEWS.ru, 14 июня Минздрав Соединённого Королевства заявил о значительном снижении смертности от COVID-19. За сутки с 13 июня в стране скончались менее 50 человек. Такой показатель зафиксирован впервые с 22 марта.
По состоянию на 16 июня количество выявленных случаев коронавирусной инфекции в Великобритании достигло 299 594. Жертвами инфекции стали 42 054 человека.
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