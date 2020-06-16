Появление в Британии лекарства от COVID-19 в ВОЗ назвали научным прорывом

https://static.news.ru/photo/3d65cb00-b031-11ea-80cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Julian Stratenschulte/dpa/Global Look Press

Итоги клинических испытаний в Великобритании стероида дексаметазона для лечения при заражении коронавирусом являются научным прорывом. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

Исследование проводилось в Оксфорде. Оно показало, что противовоспалительный препарат «Дексаметазон» снижает риск смерти пациентов с COVID-19, подключённых к аппаратам ИВЛ, на 35%, среди больных, получающих кислород, — на 20%.

Это первое лекарство, показавшее снижение уровня смертности среди пациентов с COVID-19, которым необходимо кислородное лечение или искусственная вентиляция лёгких, — цитирует Гебрейесуса РИА Новости.

Отмечается, что в Соединённом Королевстве упаковку препарата можно приобрести почти за пять фунтов стерлингов, это примерно 437 рублей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что правительство Великобритании 16 июня одобрило препарат «Дексаметазон» для лечения больных с коронавирусной инфекцией. Власти Соединённого Королевства делают всё возможное для того, чтобы лекарство стало доступно для всех учреждений Национальной службы здравоохранения.