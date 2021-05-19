Новую бактерию коклюша выявили российские учёные

https://static.news.ru/photo/e17926b0-b904-11eb-90b0-96000091f725_660.jpg Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press

Учёные московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского выявили новую бактерию, вызывающую коклюш. Это заболевание похоже на коклюш по симптомам и вызывается ранее неизвестным возбудителем, уточняют «Известия».

Речь идёт о бактерии Bordetella holmesii, которая является «родственником» давно известной коклюшной палочки Bordetella pertussis. Как уточняют исследователи, эти бактерии не происходят одна от другой, а имеют одного предка.

Коклюш уже долгое время остаётся проблемой для всего мира. На сегодня выявлено более 130 тысяч заболевших этой инфекцией. Российские медики уже разработали ПЦР-тест, который способен выявить данный патоген.

Как сообщалось ранее, вакцинация от коклюша при высоком и устойчивом уровне охвата людей прививками может помочь полностью избавиться от заболевания как проблемы общественного здоровья. В январе 2020 года коклюшем в России заразились 1758 человек. Подавляющее большинство из них (89%) — дети в возрасте до 14 лет.