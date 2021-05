Новую бактерию коклюша выявили российские учёные

Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press

Учёные из США в ходе исследования доказали, что совместное распитие спиртного приводит к ускоренному сокращению физической дистанции между незнакомыми людьми. При этом в компаниях друзей сближение происходило по мере развития взаимодействия и не было связано с алкоголем. Выводы учёных представлены в журнале Proceeding of the National Academy of Sciences.

В ходе ряда экспериментов ранее было доказано, что спиртные напитки могут облегчать чувство социального дискомфорта, способствовать формированию социальных связей и повышать удовольствие от общения. Лаура Гурриери и её коллеги из...