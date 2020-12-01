Опасно для жизни: учёный рассказал, почему нельзя есть, когда нет аппетита

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Заставлять больного принимать пищу, если он потерял аппетит, нельзя. Это не поможет восстановить здоровье. Наоборот, такая настойчивость может оказаться губительной для пациента, заявил профессор Школы медицины Йельского университета (США), иностранный член РАН Руслан Меджитов.

Свою позицию он озвучил в ходе Всероссийского научного форума «Наука будущего — наука молодых».

По словам учёного, голодание и, как следствие, запуск метаболической программы, связанной с поглощением жиров и производством кетоновых кислот, являются необходимым условием выздоровления во время гриппа и других инфекций.

Ученый напомнил, что заболевший человек теряет аппетит, чувствует упадок сил и спит больше обычного. Эта комбинация симптомов, по его словам, связана с любым острым недугом, особенно, с инфекциями.

Мы решили выяснить, <...> что будет, если насильно заставлять есть мышей? Оказалось, что в этом случае все мыши погибают. Просто за счёт того, что они едят, когда не хотят есть во время инфекции. И ели они только 20% того, что они ели в нормальных условиях, но этого было достаточно, чтобы они все погибли, — цитирует Меджитова ТАСС.

Он объяснил это тем, что голодавшие во время болезни мыши переходили на другую метаболическую программу, которая связана с поглощением жиров и производством кетоновых кислот, что в итоге и приводило их к выживанию. Таким образом, голодание во время инфекции и кетогенная программа необходимы для выздоровления и выживания в целом, резюмировал Меджитов.

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