https://static.news.ru/photo/f4fd80da-2d57-11ea-9a53-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Анализ состава костей неизвестных маленьких динозавров — нанотиранов — помог исследователям узнать, что ископаемые животные не были отдельным видом плотоядных ящеров, а являлись детёнышами тираннозавров — «королей мезозоя».

Специалисты считают, что молодые особи выглядели по-другому, нежели старшие хищники, и рацион у них был другой. Из-за этого учёные постоянно спорят, можно ли так называемых нанотиранов (Nanotyrannus lancensis) считать отдельным видом динозавров размером с лошадь или просто молодыми тираннозаврами (Tyrannosaurus rex), пишет издание Science Advances.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российские и немецкие палеонтологи нашли на территории якутского Тээтэ останки зауроподов — четвероногих травоядных динозавров, обитавших на всех материках планеты на протяжении 135 миллионов лет. Якутия стала самым северным местом, где учёные находили динозавров этой группы.

Прежде исследователи практически не обнаруживали останков зауроподов в приполярных регионах Земли, возможно, из-за массового вымирания этого типа динозавров в Северной Америке в конце раннего мелового периода. Исключением стали находки в Австралии, Новой Зеландии и Антарктиде.