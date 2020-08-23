На «Армии-2020» показали погрузившийся на дно Марианской впадины аппарат

https://static.news.ru/photo/74f49e50-e521-11ea-9a25-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com

Глубоководный аппарат «Витязь,» погрузившийся в мае этого года на дно Марианской впадины, представили на военно-техническом форуме «Армия-2020».

Продолжаем работу по «Витязю». Продлеваем этот проект ещё на два года. Будем его превращать в подводный космический корабль, ещё более насыщенный интеллектуальными приборами, — сказал журналистам в воскресенье замглавы направления физико-технических исследований Фонда перспективных исследований Виктор Литвиненко.

Отмечается, что разработчики ещё не определились с будущими миссиями «Витязя», но аппарат точно не будет погружаться на дно Марианской впадины.

Как сказал ведущий конструктор ЦКБ «Рубин» Павел Клочков, комплекс будет модернизироваться, к нему примкнут гидроаккустические донные станции, что позволит аппарату выполнять более сложные миссии.

Международный военно-технический форум «Армия-2020» пройдёт с 23 по 29 августа в подмосковном парке «Патриот».

Как писал NEWS.ru, в ночь с 8 на 9 мая российский автономный необитаемый аппарат «Витязь» совершил сверхглубоководное погружение на дно Марианской впадины. Как рассказал ведущий консультант пресс-службы Фонда перспективных исследований (ФПИ) Вадим Саранов, «Витязь» погрузился на глубину более 10 км, пробыв там три часа без учёта времени на погружение и всплытие. Комплекс зафиксировал глубину 10 028 м, что является рекордом для аппаратов подобного класса. За время погружения аппарат преодолел около 4 км в районе Бездны Челленджера, произведя картографирование и видеосъёмку морского дна, а также изучив параметры морской среды.