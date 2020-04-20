Дети, рождённые от суррогатных матерей, чаще имеют избыточный вес, чем зачатые традиционным способом. Зато у «малышей из пробирки» более совершенная иммунная система. Такое предположение сделали учёные из федерального исследовательского Центра цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) проводя опыты на мышах. Куратор центра суррогатного материнства подтвердила, что суррогатные дети более здоровые и объяснила почему.

Сибирские учёные исследовали особенности организма мышей, зачатых путём искусственного оплодотворения. Эксперты из отделения генетики животных и человека федерального исследовательского Центра цитологии и генетики СО РАН задались вопросом, как нахождение эмбриона вне материнского организма (один из этапов искусственного оплодотворения, — NEWS.ru) отражается на его здоровье.

У эмбрионов, пересаженных к суррогатной матери большая жировая прослойка. Эксперименты показали, что этот эффект особенно выражен у самок. Мы измеряли их показатели в возрасте 7 недель, это почти половозрелые мыши. Михаил Мошкин руководитель отделения генетики животных и человека федерального исследовательского Центра цитологии и генетики СО РАН руководитель отделения генетики животных и человека федерального исследовательского Центра цитологии и генетики СО РАН

Мыши из пробирки имеют лишний вес не из-за переедания или гиподинамии. Как сообщил в беседе с NEWS.ru Мошкин, двигаются они не меньше других собратьев, а едят — скромнее. Сниженный аппетит — это ещё одна особенность мышей, рождённых суррогатными мамами, выяснили учёные.

Несмотря на тучное телосложение, мыши из пробирки получаются более здоровыми, чем их сородичи. Это ещё одно открытие сибирских учёных. Они исследовали роль генотипа суррогатной матери в формировании характеристик потомков.

У суррогатной матери с чужим ребёнком имеются значительные различия генов. Это «работает» только в плюс. Такой ребёнок получается более здоровым, чем зачатый традиционным способом — резюмирует Мошкин.

Подобные физиологические закономерности применимы для многих видов млекопитающих, в том числе для человека, сообщил специалист. По набору генов люди и мыши почти не отличаются.

Дети, рожденные у суррогатных мам, не отличаются по массе тела от других. Среди них встречаются как худые, так и упитанные, опровергла информацию учёных куратор центра суррогатного материнства Ольга Патрина. Здоровье же у них, действительно лучше, чем у многих. Причина — предельно строгий отбор суррогатной мамы. Женщины , которые будут вынашивать чужого ребёнка, должны быть абсолютно здоровыми, не иметь вредных привычек и не иметь избыточного веса. Потому что от их состояния здоровья зависит, как будет развиваться малыш. Поэтому беременность у таких женщин проходит нормально, а дети рождаются крепкие, отметила Патрина.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Родить ребенка бесплодной супружеской паре для многих женщин в России — это единственный шанс заработать на квартиру, автомобиль, образование и даже лечение. По словам Патриной, средний гонорар женщины-инкубатора в России — 1 миллион рублей. Это не считая расходов на анализы, одежду, ежемесячное содержание. Желающих стать суррогатными матерями в последнее время становится всё больше. Главная причина — сложная экономическая обстановка в стране, констатировала собеседник NEWS.ru.

В России нет государственного учёта детей, рожденных суррогатными матерями. Оценки, которые дают разные эксперты, сильно отличаются. По данным одного из крупнейших центров репродуктивных технологий, в России в год рождается как минимум 22 тыс. таких малышей. Другие данные озвучил в беседе с NEWS.ru политический и общественный деятель Антон Беляков. По его оценке, ежегодно в России рождается до семи тысяч детей при помощи суррогатных мам.

Суррогатное материнство до сих пор вызывает опасения у многих бесплодных пар не только из-за высокой стоимости процедуры. У женщины есть возможность оставить себе новорожденного ребенка, потому что по закону его матерью является именно она. А процедура передачи родителям ребёнка схожа с процедурой усыновления. Правда на практике таких случаев почти не бывает, рассказала представитель центра репродуктивных технологий.